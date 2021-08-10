黃姓男子因不滿遭前女友新歡放話對他不利，在去年10月間凌晨踹門侵入前女友林女住處，推倒機車、砸毀窗戶玻璃，以台語大聲叫囂：「我會把你們全部彈掉」等語，還喊話「你不是要讓我斷手斷腳，我現在在這裡」，林女心生畏懼報警，黃男到案坦承到場大聲叫囂及謾罵粗話，但並未出言恐嚇。台中地院依恐嚇罪判處拘役25日，得易科罰金，仍可上訴。

擔任物流業司機的黃男，與林女曾為情侶，黃男不滿林女的新男友對外放話要對他不利，在去年10月11日凌晨到林女及男友住處，撞擊大門侵入後，將推倒停在玄關的機車、砸毀窗戶玻璃，並以台語叫囂：「我會把你們全部彈掉」。

林女心生恐懼報警，黃男到案否認恐嚇，辯稱他到場大聲叫囂及謾罵粗話，但並未出口恐嚇。黃男友人則證稱，案發當天，黃男找他開車出門逛逛，深夜將車開到林女與男友住處門口，推開鐵門在前院叫囂，大呼小叫要求林女的男友下樓，並大喊：「你不是要讓我斷手斷腳，我現在在這裡」，他怕吵到別人趕緊將他拉走。至於機車及窗戶玻璃等，他不清楚是誰破壞的。

林女對於毀損及侵入住宅部分撤回告訴，台中地院法官審酌黃男僅因與前女友的感情糾葛，深夜到前女友住處踹門侵入，叫囂恐嚇導致林女等人心生恐懼，念及林女等人表明為息事而不再追究，依恐嚇安全罪判處拘役25日。