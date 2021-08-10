許姓老翁將2頭一歲多的小黃牛，放養在伸港鄉大同村住宅區內的路旁空地上，形成有趣景象。（謝瓊雲攝）

小公牛疑似進入發情期，夜裡常常興奮哞哞叫；老農要把他載往他處時，突然發起牛脾氣不肯搭車。（謝瓊雲攝）

2頭小牛十分溫馴，跟著許姓老翁在馬路上逛大街，散步至大同村內另一條街邊空地上放養。（謝瓊雲攝）

2頭小牛十分溫馴，跟著許姓老翁在馬路上逛大街，散步至大同村內另一條街邊空地上放養。（謝瓊雲攝）

彰化伸港大同村住宅區出現兩頭黃牛，遭部分居民反映擾人清夢，經彰化縣議員賴清美和當地村長陳源森出面協調，飼主10日一早就前往空地將兩頭牛遷移至他處放養。

伸港大同村是全鄉最熱鬧的市區，許多新興透天住宅區林立，71歲許姓退休老農1年前買來1公1母、2頭小黃牛，因自家住宅附近空間不足，他索性「放牛吃草」直接放養在村內街道兩旁空地上，市區周邊沒有稻田、菜園，卻出現兩頭小牛吃草，形成有趣景象。

大同村內100甲土地近年完成土地重劃，成為頗值錢的建地，許多尚未開發建案的空地，因2個多月來以來豐沛的雨水，迅速長滿雜草，草幾乎快比人高；別人養牛是逐水草而居，許翁樂得逐雜草空地而居，他還會額外放幾堆乾草料、放水桶讓小牛們飲水。

大同村長陳源森打趣說，小牛養在村里，吸引年輕爸媽帶孩子近距離看牛，是很好的生態生命教育，空地雜草也不用出動割草機修剪，直接讓小牛們吃光就好。

兩頭小牛上個月養在中興運動公園，月初移至大同二街與中興八街街口，常吸引附近住戶帶著小朋友來看牛，由於都有上牽繩固定，白天還算溫馴親人；不過雷雨夜裡，空地沒有搭牛棚，小公牛又疑似進入發情期，整夜哞哞叫，引發附近狗兒跟著汪、汪吠叫，緊鄰空地僅一牆之隔的住戶被吵得夜不成眠，向縣議員賴清美陳情。

賴清美、陳源森10日出面協調，許翁開出小貨車要將牛移至他處，不過小公牛當場發起牛脾氣，不肯上車，最後許翁拉起牽繩，小牛們乖乖跟著逛大街，移至不遠處另一條街邊空地放養；賴清美不忘叮嚀，如果住戶又抗議，記得要適時適度移動，許翁回應，大同村內一百甲重劃區空地很多，只要有民眾反映，就會立刻將小牛遷往他處，也會自行清理牛糞，避免困擾。