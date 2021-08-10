澎湖縣議會第19屆第5次定期會10日考察湖西林投觀光產業專區BOT案、龍門海廢環保藝術公園、閉鎖陣地、湖西鼎灣享居社福養生園區、馬公案山社會住宅等地。

澎湖縣長賴峰偉表示，為照顧長者及社會弱勢，推動湖西鼎灣享居社福養生園區、馬公案山社會住宅，期許加速行政作業任內發包動工早日完成，讓長者、社會弱勢獲得妥善照顧。

議會及縣府主管10日下午考察湖西鼎灣享居社福養生園區、馬公案山社會住宅，近年縣府積極活化土地，將鼎灣廢棄營區規劃為「享居社福養生園區」，結合周邊設施融入鼎灣活動中心及衛生室，打造民政、醫療、文化等複合式園區。

議員陳振中建議在享居社福養生園區增設共融式遊戲區，議員許育愷建議分割其中一部分成立湖西鄉西區消防分隊，議長劉陳昭玲建議縣府將鼎灣享居社福養生園區旁保安林地解編擴大園區範圍，讓長者有更好的生活品質及醫療照護。

為照護弱勢及青年居住，縣府規劃興建澎湖首座社會住宅，建設處長蔡淇賢表示，社會住宅規劃地上6層樓，地下1層住宅，提供1房型52戶、2房型12戶及3房型6戶合計70戶高品質住宅，規劃只租不售模式經營。

蔡淇賢指出，社會住宅預估租金1房型一般戶5200元、弱勢戶4500元，2房型一般戶6400元、弱勢戶5600元，3房型1房型一般戶8000元、弱勢戶7000元，預計今年10月底前發包工程。

議會及縣府主管10日上午首站考察湖西林投觀光產業專區BOT案現址，蔡淇賢表示，為促進林投區域觀光及產業發展，以BOT方式引進民間資源投資，預計今年12月底前完成招商，隨後進行2年半環境影響評估，若環評順利，113年7月開始興建。

縣府建設處、旅遊處與龍門社區合作，成功打造龍門海廢環保藝術公園與閉鎖陣地，許育愷建議龍門海廢環保藝術公園增設夜間燈飾、步道及遮陰設施。陳振中則建議清除閉鎖陣地周圍南洋杉，更新林相，種植符合戰地氛圍的龍舌蘭。