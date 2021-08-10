曾靜玟近期籌備「2021台灣原創流行音樂大獎」，將在28日征戰決賽。（無限美好文創娛樂提供）

星光歌手曾靜玟在疫情期間，幫忙媽媽外送水蜜桃，估計3個月下來，送了近300盒。她開心將家鄉拉拉山一級棒的水蜜桃，送到每位消費者手中，也感恩說：「因為一直回家補貨，媽媽給我好多家裡的蔬菜，讓我在疫情期間不用外食，而且有鮮甜無比的高山有機蔬菜可吃，好感恩喔！」唯一辛苦的是疫情三級警戒期間，她經常找不到廁所，只好憋尿。

曾靜玟說，疫情期間加油站都不外借，「每次都憋到不行，和妹妹有次真的快忍不住，衝進捷運站裡嗶悠遊卡上廁所。」但她哀怨表示，那座捷運站要經過三道電扶梯，才能到達廁所那層，「真的上到時，腿已軟。」但曾靜玟很感恩能順利解放，直呼：「謝天啊，萬幸！」

曾靜玟是桃園大溪人，媽媽在市場賣菜，她從小就很乖會幫忙，離開唱片公司轉獨立製作前，她也有段菜販時光，每天半夜就上山採收，幫媽媽分勞解憂。提到近期擔任「Momopanda」專人專運家中盛產的水蜜桃，曾靜玟回想之前在福茂唱片時，母親每年都會送很多水蜜桃到公司請同事吃，「直到我22歲考到駕照後，就都是我本人送去給大家吃囉！」也因為頗有經驗，所以可在三級警戒時，幫忙家中送貨到家家戶戶。

提到配送水蜜桃，她說尊貴的水蜜桃不耐碰也不耐熱，「載送時車子冷氣要開到最大，又因為我的車是客貨車，沒有自動空調、又吵，所以開到最大時，聲音真的讓人疲勞轟炸！」但也必須忍耐，「不然水蜜桃會過熱過熟，我們要保持最新鮮狀態交到客人手中，以免保鮮不足易壞會浪費！」此外，因為遵守防疫，基本上不會面交，抵達時她會先連絡好客戶，社區型的就放1樓警衛室，若是一般公寓，她則會放在大門口，在車中等候直到確認對方已取貨，才離開前往下一站。

曾靜玟年初甫推出族語新歌《非常喜歡Syuan Su Balay》，並籌備推出純族語（泰雅族）專輯，但因疫受到推遲，日前降二級，製作也重現曙光，「計畫下個月開始錄音，但時間被壓縮，得錄音和混音疊在一起做，全力趕工下，發片期最快也會在明年初。」她表示平常心，「就順順做、開開心心發，有信心時就發出去！」曾靜玟去年參加「2020台灣原創流行音樂大獎」獲評審青睞得到「原住民族語組」佳作，她今年捲土重來，與老搭檔黃詩甜以作品《為你唱首歌》過關斬將，再度打進決賽，她在經紀人橘子建議下，構思並做了些微調整，目前緊鑼密鼓準備中，希望可以在大賽帶給大家驚喜，並拿下更好的成績。