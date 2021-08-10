台北地院審理「三中交易案」今辯結，被告之一前總統馬英九當庭替自己的清白辯護，酸檢察官對他「非常規起訴」；檢察官則批評馬等人開串證大會，愚弄法庭，犯後態度不佳，求處重刑。全案定10月27日上午11點宣判。

檢方起訴指控，國民黨主席馬英九、前中投公司董事長張哲琛、前總經理汪海清等人，在三中交易等案中，涉嫌賤賣國民黨黨產，造成國民黨72億多元的損害，涉違反證券交易法「非常規交易」等罪。

馬英九今為自己辯護說，當時國民黨為了重新贏得政權及人民信賴，他身為黨主席，有責任盡快處理黨產，但因忙於公務，無法事必躬親，許多交易細節是看了法院卷證才知道的，但他在交易過程中僅一再要求合法，這都有錄音檔為憑，檢察官卻對他「非常規起訴」，他無法接受。

檢察官則痛批，馬英九在偵審之前，多次找律師演練臨訟避罪之詞，根本是開「串證大會」，甚至預置安排鉅額訴訟救助費用；另在偵審期間，推詞不知道交易細節，並濫用財會專業，掩飾、扭曲犯罪行為，犯後態度不佳，請求法院從重量刑，沒收馬等3人的犯罪所得。

汪海清在最後陳述時，懇請合議庭不要以現在的時空背景看待本案，而是回到15年前的角度，評估本案合理性及合法性，出售黨產真的很不容易，他為此忍辱負重，希望法院明察；他當時的商業判斷是精準的，為公司省下鉅額支出，如果還因此坐牢，會一輩子被笑死。