為妥善解決都市計畫公共設施用地經劃設保留而久未取得之問題，澎湖縣政府依都市計畫法及都市計畫定期通盤檢討實施辦法，辦理都市計畫公共設施用地專案通盤檢討事宜。

公共設施用地之取得與興闢一直是政府財政之一大負擔。為解決公共設施用地取得問題，建設處依「都市計畫公共設施保留地問題處理方案」及「都市計畫公共設施保留地檢討變更作業原則」，檢討變更不必要之公共設施用地，促使有限之土地資源合理利用、發揮效能，並減少民怨，以提升都市居民生活環境品質。

這次補辦公開展覽係依內政部都市計畫委員會第986次大會決議，為新增變更計畫及調整土地使用管制要點等內容，補辦公開展覽並徵求公民或團體意見相關訊息如下：（1）公開展覽日期：自110年8月2日至110年8月31日止。（2）公開展覽地點：本縣湖西鄉公所及本府建設處（城鄉發展科）。（3）公開說明會時間與地點：民國110年8月20日（星期五），上午9時30分於林投社區活動中心舉辦。（4）聯絡人及電話：吳啓全 06-9274400＃502。相關資訊可於澎湖縣政府建設處／資訊公開／發布公告及登報資料（https：／／www.penghu.gov.tw／economic／home.jsp？id=150）網頁查詢。