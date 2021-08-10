現在網路發達的時代，想當藝人明星已經不是難事，很多帥哥正妹透過各種影音平台都能變擁有百萬粉絲的網紅，大陸抖音帥哥金大威就是很好的例子，過去他粉絲人數超過140萬，成為許多青春少女的男神；豈料金大威在2019年神隱，在今年3月才突然發影片，承認因整形失敗沒臉見人，淚崩痛罵無良醫師，「後半生毀在你手上」。

抖音男神金大威昔日在抖音上超過140萬粉絲，只有PO新影片底下都有一群又一群迷妹留言，他偶爾也會更新微博回應留言，相當有親和力；但2019年金大威突然停更抖音，微博也好幾個月分享一次動態，男神突然消失幕前讓網友都很好奇，擔憂他是否發生什麼事情。

金大威過去在抖音上擁有大票粉絲，帥氣形象個性又親和。(圖/ 摘自金大威抖音)

原來金大威神隱2年，是因為整形失敗。(圖/ 摘自金大威抖音)

直到今年3月金大威驚喜在抖音上傳影片，向支持他的人報告他到底怎麼了；影片中金大威面露難色地說自己兩年沒拍影片的原因，「因為我脂肪填充搞毀容了」，原來他在2019年接受朋友建議，去一間私人工作室做美容，醫師把脂肪填充這種大手術形容的跟打針一樣容易，術後果然全毀了，淚溝和法令紋都變得很奇怪，當年帥氣的外貌都變樣。

金大威一度淚崩，說自己真的很後悔，也忍不住勸世「真的不要亂整，能別整就別整」，懊悔沒有保護好以前的自己；更氣得對那些無良醫師喊話，「你們賺這些錢心不會痛嗎？晚上你睡得著嗎？一個人的後半生毀在你手上，你負擔得起嗎？」；但他也謝謝粉絲一直以來的支持和鼓勵，決定慢慢重拾信心，拍新作品給大家看。