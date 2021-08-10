台產年初熱銷500元的防疫神單，因為本土疫情爆發、理賠申請暴增，雖然有19.23億元的保費收入，但累計賠款已逼近13億元，進而影響公司獲利表現；根據台產今公布營收資料顯示，因認列「法定傳染病防疫費用保險」(防疫保單)的銷售成本與理賠金額，累計前7月稅前與稅後淨利，分別虧損2.88億元與2.07億元。

台產表示，疫情是領先指標，近日確診數都控制個位數、10例以下，隔離者也減少，理賠申請已明顯舒緩；此外，車險、商火以及住火損失率好，強調不影響公司營運。

台產表示，扣除防疫保單影響後，累計前7月的稅前營運績效，較去年同期成長32.5％，尤其是在商業火險、貨物運輸保險、汽車保險及住宅火險等業務上，均有亮眼表現。

台產表示，防疫保單是基於善盡社會責任所開發設計的保險商品，具有其保險的正面意義，主要希望在疫情期間，若民眾個人或家庭親友因確診或居家隔離而遭受生理傷害、精神壓力與經濟收入喪失等損失時，均能透過保險機制獲得補償，以協助民眾盡速回復正常的生活。