夏靖庭（左）、雷洪出席《斯卡羅》全球首映會。（公視提供）

温貞菱（左）、黃遠出席《斯卡羅》全球首映會。（公視提供）

《斯卡羅》導演曹瑞原率主演一起出席全球首映會。（公視提供）

黃健瑋（右起）、法比歐在《斯卡羅》劇中有不少騎馬戲。（公視提供）

吳慷仁瘦身11公斤演出《斯卡羅》。（公視提供）

公視史詩旗艦戲劇《斯卡羅》將於8月14日首播，3度合作的吳慷仁、黃健瑋分別為角色瘦身11公斤及增胖15公斤，黃健瑋笑說：「他減掉的和我增加的，就是一個小學五年級學生的重量！」當時的他就是一直吃，每餐都要吃兩個便當，但強調沒有害劇組多花錢，吳慷仁接話：「因為我都只吃兩口，他吃我吃剩的！」黃健瑋還被爆拍戲到一半身體不舒服回台北就醫，結果醫生只給他1個字：「胖！」他自招當時胖到無法彎腰穿襪子。

《斯卡羅》導演曹瑞原10日帶領雷斌‧金碌兒、吳慷仁、温貞菱、法比歐、黃健瑋、雷洪、夏靖庭、周厚安、黃遠、程苡雅、張瑋帆、余竺儒等主演出席全球首映線上記者會，副總統賴清德也應邀親臨首映會。

吳慷仁卸下影帝光環，瘦身11公斤演繹大時代下的卑微小人物，與兩位資深金鐘視帝雷洪、夏靖庭有精彩對手戲；他表示，曾以為《一把青》是他人生最重要的作品，沒想到現在出現另一部更重要的作品《斯卡羅》，他光是1、2集就看了5遍，看到第5遍時是莫名的感動，「會看5遍是因為很好看，每多看一遍都會看出不一樣的細節，這是我們沒看過的格局與燈光，可以看到美術的美、服裝的考究、演員的表演與歷史的氛圍，帶著大家一起進到154年前的故事！」除了回想起當時拍攝的感覺，也驚覺原來有個作品可以讓自己連續看那麼多遍，因為每一場戲都很精緻，而且他看的還是動畫未完成品。

吳慷仁說，開拍前還很為夏靖庭的「恐怖客語」擔心，「沒想到兩、三個月後被他嚇一跳，夏哥一上機就沒NG過，每一句話都講得很棒！」而自己不會的台語，就跟雷洪請教。夏靖庭表示，他媽媽是客家人，小時候曾跟著媽媽住苗栗聽得懂一些客語，但不太會講，這次為戲特別花兩個月內從發音、名詞開始學，「總算把記憶中的母語找回來了！」此外，他也為了維持角色的精實身形，在片場拍攝之餘，每天光膀子曬太陽跑步，以有氧運動瘦腰降體脂，單雙槓運動訓練胸背肌肉，拍攝期間只用雞蛋及蛋白粉補充營養，「我只是覺得要用最好的回報給導演」，也謝謝上帝讓他從事演員這份職業，可以「學中做、做中學」，學習不同職業、認識不同族群文化。

雷洪與曹瑞原導演首次合作愉快，「從影以來沒有遇過如此高規格的作品、要求那麼完美的導演，即使一個草寮，連裡面也做得很用心。」他還向曹瑞原預約，下一部作品一定要找他拍。

黃健瑋飾演清朝總兵，他透露自己的角色都是靠法比歐與周厚安幫忙完成的，因為劇中有多場騎馬戲，一開始他不諳馬術，雖然在台北學了10堂馬術課，但都是慢慢來、步調溫柔，結果一到了恆春，馬比較豪放，他根本無法騎馬跑起來，「是從小學馬術的法比歐帶領著我跟馬，讓我第一次能騎著馬跑起來，後來甚至可以控制前進後退左邊右邊！」此外，他的台詞有百分之80要講英文，「要將英文台詞說得清楚流暢，又要符合當時的文法和口音，實在很不容易」，剛好周厚安在美國戲劇學校有鑽研，所以自己就每天跟著他一起研究、一起對台詞，「 他們幫助我完成角色，我就帶他們去吃飯！」

他當時為戲增肥，現在已瘦了12公斤，「原本瘦更多，但三級警戒期間又胖一點回來，因為在家一直煮飯」。而增胖的收穫，就是長期練武術的他，變胖後在武術方面有突破性進展，因為聽練傳統武術的朋友講過「三胖三瘦，練一個武術要胖三次瘦三次」，現在身體瘦下來後也很健康。