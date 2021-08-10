曾姓女標本師（綽號金毛）與團隊在基隆和平島開工作室，因製作過程使用的化學藥劑氣味飄散在巷弄，引來附近居民不滿，對此，金毛表示，如果味道真的很重，自己也不能接受。

金毛說，標本產業在台灣算是一個新興產業，沒有相關的法律或規範，味道很主觀，團隊也不接受死亡多時無冷凍、腐敗的寵物遺體，她提及，標本製作沒有想像中那麼恐怖，處理遺體時並不會有濃郁氣味，味道就像大家平常在家中料理冷凍食品。

對於鄰居多項指控，金毛指出，客人委託製作標本，是希望寵物往生後能在飼主的心裡繼續活著，並不像居民們說的，團隊是殺貓、殺狗做成標本販售。

金毛強調，如果製作時，真的有很重的異味飄到街上，自己也會接受不了，環保局及相關單位多次檢測，都沒有超標違規，她說，有一次稽查人員正好遇到團隊在製作標本，對方也說，如果沒有靠近聞其實不會有氣味，味道並沒有溢散。對於鄰居的指控和檢舉，她已不堪其擾，目前正另尋地點考慮搬遷。