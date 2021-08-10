疫情警戒降級，部分民眾的公德心也跟跟著解封，高峰里公園籃球場從降級來天天被丟滿垃圾，里長郭朋鑫氣得拍照存證，怒批亂丟垃圾的人來公園吃便當、打籃球，離開後菸蒂垃圾到處丟，造成前來遊憩的里民極大不便，目前已製作告示要求改善，若缺乏公德心的民眾依然故我，不排除移除籃球架。

高峰里長郭朋鑫發現，自疫情3級降2級開放使用之後，公園籃球場幾乎天天被沒有公德心的民眾亂丟垃圾，飲料、便當盒甚至菸蒂，成堆的垃圾看起來十分髒亂，連公廁也未能倖免。讓郭朋鑫氣得設置相關告示，提醒沒有公德心的民眾莫再亂丟垃圾。

郭朋鑫表示，警戒降級後，幾乎每天一到公園籃球場就是垃圾四散的景象，部分外地前來打工的民眾，吃完便當隨手一丟，或是外地前來打球的民眾離開後留下飲料罐，已造成當地里民極大的不便，目前已設置告示，若狀況未能改善，不排除移除籃球架。

無獨有偶，建功里也有類似情況，里長邱漢奇指出，疫情前還有環保志工隊定期打掃環境，但疫情期間志工隊無法出勤，讓部分缺乏公德心的民眾到籃球場吃便當，就把垃圾遺留在現場，邱漢奇曾上前好言規勸，但卻遭到對方嗆聲，讓他十分無奈。

邱漢奇表示，有些來此打工的外地人，因有些餐館仍無法內用，便在公園籃球場進食，曾提醒他們吃完後把自己的垃圾帶走，但卻有人利用黑色菜籃當作垃圾桶，導致垃圾愈積愈多。

西雅里則未有公園內遭丟垃圾情況，里長駱純婕表示，里民民眾在社區走動時，看到垃圾就會主動撿拾，維持住家周圍環境，顯示平時宣導成效頗佳。

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