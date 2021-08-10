1名網友日前回鄉慶祝父親節，發現媽媽今年準備的菜色與以往不同，這次有炸雞腿、烤魚、雞排等等，媽媽還說自己炸得很辛苦，他之後進去廚房意外發現垃圾桶內竟有好幾個空便當，才驚覺整桌佳餚都是「便當店阿姨」做的，他後來詢問母親，對方馬上給他1個眼神，他就明白了，笑說「難怪今年特別好吃」。

1名網友在Dcard上發文表示，他的母親在他從小到大都會為他準備三餐、下午茶和消夜，他自從畢業北上工作後，媽媽更是逢年過節都會準備「滿漢全席等級的大餐」，上禮拜他南下回鄉準備慶祝父親節，全家也約好禮拜六一起吃父親節大餐，他發現媽媽準備了烤雞腿、雞排、烤魚和幾樣青菜。

該男網友說，他當下看到菜色相當佩服媽媽，飽餐一頓之後她進去廚房，赫然發現廚房的垃圾桶內竟有幾盒便當盒。（翻攝自Dcard）

該網友說，他當下看到菜色相當佩服媽媽，飽餐一頓之後他進去廚房，赫然發現廚房的垃圾桶內竟有幾盒便當盒，心想「是這樣嗎？是便當嗎？原來妳剛剛說炸得很辛苦、很累，都是便當店阿姨嗎？」他之後詢問媽媽，媽媽馬上給他1個眼神，他則馬上了解了，笑說「難怪今年雞腿跟雞排特別好吃」。

其他網友則留言笑說，「哈哈也太可愛了吧」、「我家也是欸，害我現在也這樣對男友」、「人生如戲全靠演技，老夫老妻很難，我媽說的」、「有些便當店的菜真的好吃，支持媽媽外帶」、「其實媽媽也不是怎麼變成這樣，他只累了活出自我哈哈」、「我笑死，媽媽一個神操作，我拿給我媽看，他說明年他也要這樣，擺一擺看起來也很豐盛」。