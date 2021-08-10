日本最近正在考慮使用無人機來探測與識別高超音速導彈，做為防衛上的早期預警系統之一，並將矛頭指向中國和俄羅斯。美國媒體對日本這一方案的可行性進行分析後認為，要打造這樣的一套系統，成本可能高達數百億美元。

《環球網》引述美媒《動力》雜誌報導說，該項該劃是日本防衛省於8月7日宣佈，被視為日本「急於研發對抗高超音速武器發展能力」的一部分。這款無人機系統將配備一款原先用來識別彈道導彈的紅外線探測系統，它由無人機攜帶小型紅外感測器，在離敵人更近的空域操作，並且能夠長時間滯空飛行，相關的技術驗證已於2019年完成。

日本《產經新聞》報導稱，報導稱，隨著越來越多國家開始研發高超音速武器，如何儘早探測到這種武器的問題亦日益緊迫。高超音速武器由於速度高達5馬赫以上，並能沿不可預測的彈道軌跡飛行，難以探測和攔截。日本計劃的無人機探測系統計劃以持續監控領空的多架無人機協作，並將收集到的資料回傳到地面站供整合判別。

報導舉例說，日本航空自衛隊訂購3架RQ-4B全球鷹無人機，它能在高達6萬英尺的高度飛行，滯空時間超過32小時，將是探測高超音速導彈的合適機型，但僅有3架全球鷹可能難以覆蓋全部作戰範圍。美國導彈防禦局也一直在研究用於探測敵方彈道導彈的無人機，他們為MQ-9無人機加裝紅外線追蹤感測器和雷射系統，並配備精確追蹤和識別演算法。美國的探測方案與日本模式相似，必須使用至少2架無人機才能對目標進行立體跟蹤和定位，同時還必須持續滯空飛行以確保覆蓋探測範圍。

美國導彈防禦局也一直在研究用於探測敵方彈道導彈的無人機，他們使用MQ-9無人機加裝紅外線追蹤感測器和雷射系統，並配備精確追蹤和識別演算法。此一方案與日本的構想非常相似。（圖／美國空軍）

雖然目前也有國家在研發吸氣式高超音速武器，但日本擔憂的主要是採用助推滑翔飛行器的高超音速武器。《產經新聞》在報導中特別提到，日本需要新的技術來應對中國和俄羅斯高超音速導彈威脅。

由於紅外線感測器有一定的局限性，例如容易受天氣影響，因此在無人機上安裝感測器只是其中的一種方法，其他的方式還包括在軍艦上部署新技術雷達。日本政府的目標是建立一個由近地軌道上大量小衛星組成的衛星星座作為更大的監視網，這可能與美國建立多層空間感測器網絡或高超音速導彈與彈道導彈空間追蹤感測器（HBTSS）的做法相似。

報導說，日媒未提及發現高超音速武器後要如何擊毀它們，關防禦措施可能包括攔截導彈、超高射速攔截彈、雷射武器、電子攻擊系統或上述武器的組合。美國導彈防禦局正致力於將滑翔階段攔截器與神盾系統整合在一起。

此外，日本也致力於研發高超音速武器，重點放在助推滑翔飛行器上。此前報導稱，初始系統可能在2026年投入使用。不過，日本如果最終部署這樣一個全面、多層次的系統來探測、跟蹤和摧毀高超音速武器威脅，其成本可能會達到數百億美元，但是這一點就是一個需要克服的嚴重障礙。