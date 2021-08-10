國內疫情趨緩，行政院研擬推出5倍券來振興經濟，也讓振興券該以何種方式發放掀起討論。入口網站《Yahoo》最新民調顯示，有82.4%網友希望振興券直接發現金，另有14.8%贊成用振興券。此外，對於去年發放的3倍券，使否有領取並使用？有86.6%網友表示「有領取並使用完畢」，目前已累計1萬多人投票。

前國民當主席朱立倫今(10日)在臉書上表示，行政院的5倍券，連自己人都支持不下去，他也整理出61位民進黨立委對振興券的態度，有許多位跟國民黨一樣支持發現金，朱還發現執政黨裡面，不支持現行方案的人數，明顯多過於支持的人數，另外還有更多的人是根本不敢表態。而朱立倫簡單整理了一下民進黨立委們的立場後發現，民進黨61席立委當中，有14位現在及之前曾主張發現金、10位主張不拿現金換券、12位偏向支持發五倍券、25位目前未清楚表態。

對於5倍券該以何種方式發放，《Yahoo奇摩》10日就對此發起網路投票民調，以「你認為發放現金或振興券，哪一個振興經濟比較有幫助？」為題詢問廣大網友看法，投票時間為8月10日至14日，截至10日19時5分為止，共有近1.1萬名網友投票，列出5個選項，認為發「現金」，比例佔82.3%、「振興券」佔14.8%，「不知道/沒意見」佔2.9%。

此外，該民調也詢問廣大網友，「去年的三倍券，你是否有領取與使用完畢？」，結果顯示，有86.3%的人「領取，有使用完畢」，5.2%的人「有領取，未使用完畢」，6.6%「未領取」，1.9%「不知道／沒意見」。