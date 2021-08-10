台中市經發局長張峯源2020年6月拜訪車王電子董事長蔡裕慶，產業看好投資台中。（資料照．盧金足台中傳真）

台中縣市合併時人口為264萬8419人，至今10年間成長17萬2903人，其中就業人口從2012年至今年上半年，就業人數成長達12萬人，尤其今年上半年就業人口成長至138.4萬人，相較2019年增加5.1萬人，台中市府表示，自市長盧秀燕上任以來，平均每日增加53個就業人口，人口紅利加上大量就業機會，帶動經濟持續升溫。

經濟部公布「投資台灣三大方案」，截至今年7月30日，台中市吸引199家業者投資，投資金額達2237億元，預計未來3至5年內將創造1萬6799個就業機會，投資家數穩坐六都第一；此外，市府積極尋求民間企業投資台中，截至今年7月底，民間投資共5311億元，台中市挺過疫情，投資看漲帶動就業人口成長，長期深化產業鏈結升級，創造長期就業機會。

經發局指出，市長盧秀燕上任以來至今年7月底止，民間投資共5311億元，指標性投資案包括三井Outlet Park台中港二期、LaLaport購物商城、麗寶outlet二期、美光擴廠等；知名大廠如巨大機械、車王電子、華邦電子等大型台商回流台中；新興離岸風電廠商如金豐、天力離岸風電、永冠集團與世紀樺欣先後投資台中，帶動台中就業及發展。

經發局長張峯源表示，台中擁有17所大專院校，科系橫跨各行各業人才充足，隨投資案件逐步落實，市府持續協助企業徵才與供需媒合，針對綠能、風電等新興產業，配合行政院「前瞻基礎建設計畫」政策推動，讓國內離岸風電成長深耕，並帶動國際在台投資、培養風電產業人才，增加就業機會，完善國內風電產業供應鏈。