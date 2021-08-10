因疫情逐漸趨緩，北市放寬電影院營業規定，從8月10日起至23日不限制使用影廳數量並放寬入場人數限制，北市觀傳局表示，仍維持梅花座、間隔座或其他可保持適當距離的座位安排，至於每場次入場人數影廳座位數302個以下，以100人為上限；座位數303個以上，以三分之一為上限。

北市觀傳局指出，依防疫規定，每一場次進場前、散場後皆須清潔、消毒；執行清潔消毒工作的人員應穿戴防護裝備；以預售票方式銷售票券為優先；觀眾全程佩戴口罩；電影院室內、戶外及等候區域全面禁止飲食，及停止販售飲食。

另外，如提供穿戴式、互動式、觸控式等裝置予觀眾，每次使用前後應立即清潔、消毒；落實實聯制，觀眾購票、進出場皆須保持安全社交距離。

觀傳局指出，若有員工確診應立即至少停業3天，做清潔、消毒；如有確診者足跡，其觀賞電影的影廳及其他具風險區域，足跡發生為發病日前3日內及衛生單位認定之可傳染期內者，至少停止使用24小時並清潔、消毒；足跡發生在超過發病日4日以上，完成清潔、消毒後即可恢復使用。