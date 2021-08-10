三立《綜藝大熱門》受疫情影響，停錄近3個月後終於順利錄影，將於17日復播新集數。10日舉辦線上記者會，吳宗憲、Lulu（黃路梓茵）和及首度加入主持群的李千那出席，吳宗憲先是虧陳漢典轉職去當啦啦隊，幫戴資穎加油，事後解釋他是因有電影拍攝行程暫時缺席，剛好也測試一下他不在對節目有沒有影響，還開玩笑說如果沒影響可能不用回來了。

Lulu近日被爆出與「萬秀洗衣店」金孫張瑞夫的戀情，吳宗憲表示是透過新聞才得知，還打電話去問Lulu是怎麼一回事，「我只能說我是守口如瓶的人，該講的才講」，但他之前曾說如果Lulu和陳漢典結婚就包120萬大紅包，「可見我多麼不看好」，如今正好省下這一筆，並虧Lulu「她就是小男生，路上2個人在抱，我不覺得有什麼，應該就是朋友啦！她太男生了，身材也像」，至今還沒見過男方的他，最後不忘喊話要製作單位邀張瑞夫來上節目認識一下。

愛情事業兩得意的Lulu今年再度接下金曲獎主持棒，雖然比起第一次主持已駕輕就熟些，但因為這次台下沒有觀眾，要準備的東西變更多，難免還是有些忐忑，她說「做好主人身分把大家按耐好，跟做好串場工作，服裝也不會太花俏」，會滾動式調整主持方式，吳宗憲則貼心建議她「沒把握效果，就掌握節奏」。節目每週一至週五晚間21點首播，隔天晚間20點在中天綜合台重播。