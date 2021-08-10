本土疫情衝擊下，旅館公會哀嚎！台中市超過400家旅宿業者中，有5成自主停業，民宿業者約100家有9成停業，一般旅館更有近20家倒閉。市議員江肇國、賴佳微、張家銨等，今天質詢痛批說，觀旅局被動等待中央政府的紓困方案，且有確診足跡所到的旅館，還因為觀旅局的行文用字而無法領到防疫保險金，既沒有強心針更缺乏救命丹，令相關業者苦不堪言又無可奈何。

江肇國指出，根據台灣旅宿網統計，今年五月本土疫情爆發後，住房率僅有21.87％，六月更慘跌至10.38％，疫情降溫後的七月也僅回升到16.52％，而觀旅局對於旅宿業者的慘況理應更加掌握並且超前部署。

江肇國表示，觀旅局除補助醫護人員、居家檢疫或隔離的家屬住宿補貼，金額將近300萬元外，幾乎都是在被動等待中央政府紓困補貼，缺乏對於旅宿業者相對應的紓困實質政策，顯然無法跟上疫情逐漸紓緩的趨勢。

江肇國說，曾接獲旅宿業者反應曾有確診者足跡而遭停業清消，但卻因為觀旅局的公文用語讓保險業者判定無法請領防疫保險金。

江肇國指出，觀旅局今年已經取消大坑蝶螢嘉年華、大安沙雕音樂季、臺中好湯溫泉季，以及自行車嘉年華，未來因為疫情的不確定性及防疫的考量，觀旅局若要依靠大型活動振興仍有變數。

張家銨、賴佳微強調，觀旅局應當聽從旅宿業者的心聲並從紓困方面加強，切勿再以蓄積能量為由，遲遲不訂出相關方案，繼續抱持消極態度只會讓旅宿業者更加苦不堪言。