星巴克咖啡巧克力松露蛋糕，85元。（星巴克提供）

本周六就是七夕，擔心到餐廳慶祝內用有風險，不想出門趴趴走，但該有的儀式感可不能少，在家輕鬆享用飲品加蛋糕，為節日增添放鬆的浪漫。

85度C即起推出甜蜜濃情99元情人節套餐，指定切片蛋糕，有草莓芒果提娜、法式千層，和金沙松鼠口味，加1杯飲料只要99元，另85 Cafe APP會員，期間內購買任情人節套餐，還可抽麗寶天空之夢摩天輪搭乘券，和淡水福容情人塔體驗券。

星巴克推出由韓國市場開發首賣，大受歡迎的「法式泡芙風味星冰樂」，並變化口味成法式草莓，與巧克力泡芙風味那堤，帶來甜蜜的情人風味。另新上市的「那不勒斯星冰樂」，起源於義大利那不勒斯冰淇淋點心，是今夏最滿足視覺的網紅星冰樂。

若要飲品搭配蛋糕，星巴克的「咖啡巧克力松露蛋糕」，也是經典品項，該款亦為2020年生日蛋糕預購排名中，最受喜愛的圓形蛋糕。

COLD STONE限量推「榛愛巧巧」經典冰淇淋，使用經炭燒技術烘烤而成的榛果，搭配濃郁系巧克力冰淇淋，淋上苦甜巧克力醬，堪稱今年「七夕情人節最佳告白神冰」。