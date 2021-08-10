新冠疫情去年席捲全球，各國紛紛採取封鎖措施應對，旅遊產業因此遭受重挫，航空類股齊跌，然如今疫情已經延燒一年有餘，Delta病毒的蔓延引發市場對經濟復甦的擔憂，但專家指出，航空類股受疫情影響下跌，引起市場的恐慌情緒，但這正是一個很好的進場時機，「市場恐慌情緒即將到達極限，料航空類股將在不久後成為新的熱門題材」。

《CNBC》報導，航空類股過去三個月大幅下跌，精神航空（Spirit Airlines）、捷藍航空（JetBlue Airways）和夏威夷控股（Hawaiian Holdings）都跌了約20%，而美國全球航空股ETF（JETS）也下跌了約13%。

股票研究交易公司MKM partners首席市場技術員JC OHara指出，「我並不會過度美化航空類股，航空公司的技術線型可說是非常的糟糕」，隨著確診病例的增減，股價隨之波動起伏。

但JC OHara認為，當人們因疫情而產生的恐慌情緒達到極限時，這正是投資人的一個進場訊號，市場情緒很難及時確定，但感覺到恐慌情緒越來越接近極限，「因此我認為接下來的幾周內，可能會看到航空類股成為新的熱門題材」。

愛馬仕投資管理（Federated Hermes）副總裁基瓦隆（Steve Chiavarone）表示，Delta變種病毒的影響並不會像在印度，或是英國變種的傳染一樣嚴重，他預估在未來幾周內，美國的確診數就會觸及高峰。

基瓦隆稱，整體而言，航空類股的風險回報是上行的，在經歷了三個月的暴跌後，將會迎來第2次經濟重啟概念股的買點，而且標的不僅限於航空類股，總括來說，以當前的價格確實存在著正面的風險回報。