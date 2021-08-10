因為受到疫情影響，台灣基進立委陳柏惟罷免案延到10月23日投票，而昔日選戰對手、前立委顏寬恒已宣布辭去國民黨黨職，專心回歸選區勤走基層。台南市議員謝龍介透露，原本顏寬恒是不介入罷免的，但因為地方鄉親對他的期待已經回來了，而在這樣的情況下，陳柏惟就危險了，他更預估陳柏惟遭罷免的機率在70%以上。

謝龍介今(10日)透過連線的方式，接受政論節目《國民大會》訪問，當主持人問他，認為陳柏惟10月被罷免的機率有多少時，謝龍介回答，「應該有70%以上」，他並指出，人家說「新的沒來，不知道舊的要珍惜」，不論陳柏惟怎麼攻擊，顏寬恒他們家之前對基層服務的落實，「連我都自嘆不如」，所以陳柏惟上來後這一年多，一對照過去 所有的服務落差這麼大，大家就會去思考。

謝龍介認為，現在大烏龍地區的選民，會開始去做比較，立委應該做什麼工作？做什麼選民服務？在國會要做什麼樣的提案？他更爆料，原本顏寬恒是不介入罷免的，後來鄉親對他的期待已經拉回來了，當鄉親對原本那個人的期待拉回來，陳柏惟就危險了。

此外，針對顏寬恒的大動作，同台的資深媒體人董智森則說，他辭掉國民黨副秘書長，很多人講他準備回家打理江山，可見在地方上認為要把陳柏惟罷免掉的聲浪非常大，應該是會成局，如果整個成功，要重新佈署選舉，那倒不如早早去部署，他更認為，陳柏惟遭到罷免的機率有8、90%以上。