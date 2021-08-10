國民黨立委賴士葆。（資料照片）

食藥署日前遭爆料疫苗接種率高達169％，陳時中說明，第二類對象中有一個「疫苗生產、疫苗倉儲物流人員」，總共施打人數是2614人。國民黨立委賴士葆指出，吳秀梅讓食藥署成為全台最讓人羨慕的政府機關，應該率領食藥署所屬員工只打國產疫苗，不要說一套，做一套！

食藥署日前遭爆料疫苗接種率高達169％，高於編制人員1倍以上。針對第二類對象接種爭議，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（10）日親自公布數據澄清，疫苗相關人員共有2千多人造冊，其中高端和聯亞僅4人接種。

陳時中說明，第二類對象中有一個「疫苗生產、疫苗倉儲物流人員」，總共施打人數是2614人，包括疫苗生產相關總共有4家廠商，倉儲物流有3家廠商，有生產上的必要性、物流上的必要性，就請他們來造冊。

國民黨立委賴士葆今在臉書諷刺，吳秀梅署長讓食藥署瞬間爆紅成為全台最火紅、讓人羨慕的政府機關，因為食藥署施打對象包含吳秀梅擔任董事長的「財團法人醫藥品查驗中心」員工，太幸福了！

賴士葆認為，吳秀梅最該做的就是率領食藥署所屬員工，以及與食藥署有直接、間接連結的幾千名員工只打國產疫苗，來證明她心心念念所呵護的國產疫苗值得信賴，不要說一套，做一套！