越來越多民眾接種新冠肺炎疫苗，日前包含北市部分市場更要求，進場必須拿出接種證明，萬一「黃卡」不見或是污損就相當麻煩。中央流行疫情指揮中心將推出「疫苗數位證明簽發平台」，最快八月底，民眾可直接申請、下載包含疫苗接種證明、核酸採檢，以及抗原快篩結果，等於是健康電子憑證。

目前國內雖然已經有「健保快易通」，紀錄了民眾疫苗接種、核酸、抗原快篩篩檢結果，但僅作為紀錄，並非證明。

指揮中心資訊處目前著手整合各項資訊，最快八月底就要推出簽發平台，民眾只要是去指揮中心核准的醫療院所所做的採檢結果，包含核酸採檢、抗原快篩都可以直接在平台上下載，但不包含居家快篩結果。

衛福部次長石崇良表示，不少人可能黃卡弄丟或是污損，要再回醫療院所申請，非常不便利，因此才推出電子證明，相當於「電子黃卡」，提供民眾各種用途。

例如出境時，民眾將可設定查詢時間範圍，例如半年內到3天內的PCR檢驗證明，或是接種證明，就可以該電子憑證證明，提供訊息包含疫苗接種第幾劑、廠牌、以及接種地點等。

此外，境內運用部分，包含進入市場、醫療院所，甚至是未來看電影等規劃，若有要求提供陰性證明，就可視為境內活動的通行證，端視民眾需求來運用，相當於大陸的「健康碼」的概念。

但石崇良也強調，「疫苗數位證明簽發平台」的證明，並非疫苗護照，「疫苗數位證明簽發平台」先以國內部分行業和出國搭機前所需的證明為主。