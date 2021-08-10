大陸國家隊跳水小將全紅嬋在東奧人氣急升，年僅14歲的她幾乎以完美表現獲得三次滿分摘金，隨後其出身農家、參加奧運為母親治病的故事也被挖出。她已在微博創建自己的帳號，並在昨日發布第一篇貼文，半天內就有44萬人按讚。

全紅嬋最近已經開通個人的新浪微博帳號，並在昨日午間發布第一條貼文，寫道「我的第一次奧運之旅結束啦，很開心很滿足。感謝各位哥哥姐姐的支持，我會繼續努力的。給你們比小心心（愛心）（愛心）（愛心）」。

全紅嬋發文還不忘附上萌照，她放上在東奧時拿到冠軍的照片，有比「YA」的也有比「心心」的，看得出來她非常開心。

她今日下午5時又轉發人民網的貼文：「謝謝大家的喜愛和支持，參加奧運會獲得這枚金牌是我最最最開心的事情，這枚獎牌背後不止是我一個人的努力，還有隊伍裡哥哥姐姐們的鼓勵，教練和領隊的耐心指導，還有我們的百度AI教練的記錄和幫助」，「我會繼續努力，爭取做好每一個動作，為跳水隊、為國家爭光！」

截至今日下午6時，全紅嬋個人微博的粉絲數已經超過83萬人追蹤，網友表示「妹妹加油，屬於妳的跳水時代來啦」、「寶貝表現得真棒！期待在巴黎見到你」、「這次東奧最喜歡的奧運明星就是你！」。