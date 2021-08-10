提摩西夏勒梅（右）在《沙丘》中有不少動作場面。（華納兄弟提供）

《沙丘》海報公布，演員卡司華麗。（華納兄弟提供）

好萊塢經典翻拍《沙丘》10日舉行電影IMAX精彩片段搶先看觀賞會，透過大銀幕體驗波瀾壯闊、嘆為觀止的冒險旅程。其中男主角提摩西擔綱引言，帶著觀眾進入《沙丘》世界觀。觀賞會中，還釋出他裸露上半身的片段，秀出精實腹肌身材。

該片卡司華麗，提摩西夏勒梅（Timothee Chalamet）、辛蒂亞（Zendaya）、奧斯卡伊薩克（Oscar Isaac）、喬許布洛林（Josh Brolin）、蕾貝卡弗格森（Rebecca Ferguson）及張震等人的造型和故事在觀賞會中皆略窺一二，為10月14日上映的電影暖身。

導演丹尼維勒納夫（Denis Villeneuve）分享片中最喜歡的片段，即是巨型沙蟲現身的浩大場面。提摩西夏勒梅一行人，在片中飛過厄拉科斯的沙漠，了解香料及採集的過程，之後親身體驗到潛伏在地下的可怕沙蟲，會不時出現並吞噬沙漠中的一切。提摩西也首次踏上了沙漠，心中卻出現從未有的歸屬感，也令人好奇背後原因，故事拿捏引人入勝。

《沙丘》的配樂則是由金獎大師漢斯季默負責，他跟導演一樣是原著小說的超級書迷，更讚好搭檔來拍這部片他大可放心。為了符合故事背景，漢斯季默捨棄現有的管弦樂器，不停創新樂器並運用強而有力的人聲，2首電影配樂〈Paul’s Dream〉及〈Ripples in the Sand〉日前釋出，給觀眾來自不同星球的聲音體驗。

《沙丘》改編自法蘭克赫伯特的同名小說，故事描述一位聰明又富有天賦的年輕人保羅亞崔迪，肩負著超越自己能理解的偉大天命，必須遠行至宇宙中最危險的星球，以確保家族未來的延續。系列小說共有六部曲，不僅被譽為世上最偉大的科幻文學之一，地位媲美《魔戒》在奇幻文學中的地位，更是啟發《星際大戰》、《駭客任務》等一系列科幻電影，影響無數大眾娛樂作品，小說六部曲也將首度完整在台灣上市。

電影一開始由荃妮（辛蒂亞 飾演）描述厄拉科斯沙漠星球的美麗景色，讓觀眾可以快速了解這片土地、居住於此的弗瑞曼人，以及神祕稀有的香料；厄拉科斯也因為盛產香料而受到各方勢力爭奪，尤其是殘忍無情的哈肯能家族。

接著透過夢境，暗示故事主角保羅亞崔迪（提摩西夏勒梅 飾演）有著不同凡人的特殊能力，他的母親潔西嘉女士（蕾貝卡弗格森 飾演），作為女性組織貝尼潔瑟睿德的成員之一，也具有控制身體和心靈的能力。亞崔迪家族很快接下皇帝的詔命，前往厄拉科斯重塑和平，成員包含保羅的父親雷托公爵（奧斯卡伊薩克 飾演）、鄧肯艾德侯（傑森摩莫亞 飾演）、葛尼（喬許布洛林 飾演）。