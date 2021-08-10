屏東林管處配合中央流行疫情指揮中心將疫情維持二級警戒，雙流自然教育中心10日起開放戶外課程，但北大武山國家步道及檜谷山莊因連日大雨，步道設施毀損，於31日前不開放，另藤枝國家森林遊樂區因聯外道路毀損也暫不開放。

屏東林管處表示，10日起開放雙流自然教育中心全戶外課程，課程以80人為上限，教具於課程前都會進行消毒，請遊客放心使用，而各森林育樂場域仍將實施遊客人數總量管制，國家森林遊樂區入園人數維持原承載量的8成，即墾丁600人、雙流800人，到達人數上限後將採一出一進。

林管處提醒遊客，入園時仍須量測體溫，額溫達攝氏37.5度以上者，不得入園；遊客須全程佩戴口罩，並避免戶外100人、室內50人以上群聚，且需維持室外1公尺，室內1.5公尺社交距離。

至於用餐方面，墾丁於遊客中心提供餐食服務，而雙流因遊客中心整修中，暫不提供餐食。遊客於場域內如有飲食需求，應配合指揮中心指示，在場域的室內用餐空間，或是選擇戶外空曠通風處，與不特定對象保持社交距離，可暫時取下口罩飲食，但用餐完畢即應佩戴口罩，室內公共空間不能飲食。

林管處強調，因目前仍為二級強化警戒期間，暫不提供國家森林志工導覽解說服務。而各森林育樂場域開放情形，會視國內疫情狀況與地方政府最新發布的管制公告內容滾動式調整，請遊客於出發前務必至台灣山林悠遊網（https：／／recreation.forest.gov.tw／）查詢。

林管處建議遊客，出發前一定要先上網查詢想去的場域的開放情形與人流管制上限，林道資訊請至林務局官網查詢(https：／／www.forest.gov.tw／0003286 )，並請大家落實自身健康管理，若身體不適，請避免出遊。