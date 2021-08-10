女子控訴遭攝影師猥褻，並曬出報案三聯單及驗傷單佐證。（截自臉書社團《爆料公社(官方粉專專屬)》）

一名外拍女子上網指控，與攝影師相約互惠外拍，對方卻對她私密處「塗口水插玫瑰花」，女子事後報警驗傷提告，會選擇上網爆料，是希望不再有受害者。此事引發網友熱議，不過卻是正反兩種意見都有，有人檢討外拍女，但也有網友力挺：「我可以騷，你不能擾！身體自主聽不懂是不是？台灣性平觀念真的還有很長一段路要走」。

「我被色影師強制猥褻了」，一名女子在臉書社團《爆料公社(官方粉專專屬)》曬出報案三聯單及驗傷單，指自己「已報警也驗傷提出告訴」，發文是希望大家引以為戒，好好保護自己，不希望再有受害者出現。

原PO指出，與該名攝影師相約「互惠攝影」，意思為雙方都不收錢，攝影師拍攝、模特兒被拍攝，但「通常攝影師會用口頭指引你，而不是毛手毛腳，明明知道自己做錯，道歉過後依然對我有觸碰，甚至的胸部、屁股、陰部外圍，對方一直道歉，卻屢次觸碰我。」。

原PO稱對方一開始請她喝酒，說想要拍出真實的微醺感，還藉由放輕鬆理由按摩原PO的背部和肩膀，直到她說痛才停止。原PO酒後感到不適臥床休息，對方突然掀開棉被說要拍攝，經過原PO同意拍攝玫瑰花放在私密處時，對方進而直接觸碰外她的私密處，之後甚至用花梗插、用口水塗抹原PO的私密處。

外拍女對「色影師」的指控，引發網友熱議，有人認為「女生也怪怪的吧，只有我這樣認為嗎？誰會主動露出私密處給人拍」、「真心建議女生不要想紅想瘋什麼都願意做，並不是妳拍了幾張照片就叫模特，就叫外拍美女」、「不是啊 放玫瑰花在鮑魚上拍照這件事情本身就很奇怪好嗎」、「怎麼就可以這麼放心的跟不認識的人單獨進旅館房間，還脫光光讓不認識的人拍照，還喝不認識的人準備的酒，喝酒後覺得不適，不會想到是不是酒有問題？」、

不過也有網友力挺：「我可以騷，你不能擾！身體自主聽不懂是不是？人家就是要為青春作個見證，留個紀錄。愛拍互惠大尺度是女性有資本，有本事～不代表性態度隨便好嗎？台灣性平觀念真的還有很長一段路要走。」、「一堆留言真的很沒水準，今天即使兩個人脫光光在一起，可以看不等於可以碰，可以碰不等於可以用好嗎？！當事人都覺得不舒服了當然就是不行，尊重很難嗎？！」、「一個女生要這樣鉅細靡遺公開寫出自己被侵犯的經歷~還要報警再陳述一次~等開庭還要再反覆陳述被反覆質問~這是很需要很大的勇氣~加油~」。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110