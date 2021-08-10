司法院針對勞動調解新制進行調查，從去年勞動事件施行迄今已屆滿1年半，74％的勞動事件當事人，對於「勞動調解不成立由同一法官續行訴訟」新制度，表示認同。

司法院辦理「法院勞動調解及續行訴訟制度滿意度」調查，結果顯示，當事人對於勞動事件新制多持肯定看法，其中有74％的受訪者認同「勞動調解不成立由同一法官續行訴訟」的新制度；對於法官在程序中的說明、問案態度及進行效率等，滿意度均逾80％。

司法院指出，勞動調解新制是由1位法官與2位熟悉勞資事務的勞動調解委員共同組成勞動調解委員會。在調解程序中，委員會已聽取當事人陳述、整理相關爭點與證據，適時曉諭當事人訴訟可能結果；於調解不成立時，由參與調解的同一法官續行訴訟程序，並視為自調解聲請時已經起訴，且以調解程序中已獲得之事證資料，進行訴訟，可有效提升勞動調解程序效率，解決勞動紛爭，兼顧司法資源合理運用及尊重當事人之程序選擇權。