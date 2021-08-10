台灣本土疫情趨緩，但卻鬧出疫苗荒，許多人第二劑沒有下文，年輕人更是多數都尚未接種第一劑，對此前疾管局長張鴻仁就在臉書酸「到了今天，陳時中應該有一點後悔了吧」。

張鴻仁昨(9日)在臉書PO文「阿中部長錯了嗎？」，他表示，上個月他就曾PO文諫言，指出疫苗依照年齡往下打是錯誤的，但被指揮中心無視。張鴻仁說，一個月前疫苗的供應量大約是500萬劑，但每天打20萬劑來看，正好一個月就差不多打完，除非陳時中口袋裡有未透露的貨源，否則現在開始缺疫苗，真的毫不意外。

前疾管局長張鴻仁7月曾在臉書PO文主張按年齡往下打的疫苗政策是錯誤的。(張鴻仁臉書)

事實上，張鴻仁在7月就曾PO文抨擊按年齡往下打的疫苗政策，他認為，政策應該更積極，優先擴大其他縣市第七類中的計程車、客運、貨運司機，以及市場攤商、收銀員等因為工作必須接觸人群的第一線人員施打。

張鴻仁指出，現在回頭看，7月初擬定的「按年齡往下打」當然是錯的，陳時中要擴大第一劑覆蓋率做法沒錯，但他沒敢啟用擴充類別來控制疫苗接種量，按年齡往下走公平路線，雖然大家沒話說，但如今也要面對疫苗荒的關鍵時刻，只希望陳時中這幾天能夠突然宣佈又有疫苗到貨，撐到BNT進口。