因應疫情衝擊國內經濟，行政院擬發五倍券，近來引起各界關注，「五倍券」議題已登上Dcard的熱門第二，日前已宣布參選國民黨主席的前新北市長朱立倫批評，五倍券不能找零，憂心基層小店怎麼辦？有家裏開小吃店的網友直接在《Dcard》發文大讚「說中很多小商家的心聲」。

對於行政院擬發五倍券，朱立倫今(10)日在臉書表示，民進黨堅持不發現金，宣稱民眾會把錢存起來，但會存的人，通過購買生活必需品等本來就會消費的支出，還是變相存到錢，但對於急需用錢的人來說，這就是一筆救命錢。

街訪》發五倍券比現金好？ 民眾看法一面倒

朱立倫並砲轟民進黨，堅持要搞三倍券、紓困4.0、五倍券等花式紓困，不僅基層弱勢民眾領不到、廠商無法度過難關，還讓行政人員忙翻，恐把人民生計搞得三倍困、五倍難，直指「將帥無能，累死三軍！蘇貞昌早該下台負責」。

對於朱立倫指出，這波疫情中受衝擊最重的就是小商家、小攤販，但五倍券不能找零，恐讓他們看得到吃不到，去年三倍券就幾乎都讓大賣場、連鎖店賺走了，憂心基層小店怎麼辦？有網友在Dcard發文大讚朱立倫「說中很多小商家的心聲」。

原PO指出，朱立倫的發文大概是疫情以來，他唯一對藍營有感的文，因為說中很多小商家的心聲，呼籲藍營最好一起監督這題，原PO強調，他不是藍營出身，家裡是開小吃店的，看到蔡英文總統現在要推五倍券真的很火。

原PO分析，大家可能不理解五倍券對於小商家意味著什麼？真相就是，五倍券的收益不是馬上給到小商家，按照上次三倍券推估，五倍券需要花到３～４個月才能真的進帳，但很多朋友的餐飲店現在已經是借錢在苦撐，就算大家拿著五倍券去消費，收入還是要等幾個月才能到帳，「請問利息誰負擔？」質疑為什麼不直接發現金，讓店家廠商都趕快到帳？

貼文一出引起熱烈討論，有網友回應，有些人搞不好窮到要掏一千塊出來都有問題，而且五倍卷又不是什麼都可以付，上次三倍卷就沒什麼效果了，這次又來五倍卷，直言「真的對民進黨很失望」。