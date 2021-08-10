男神金城武帥氣魅力風靡全亞洲，不僅是萬千少女的標準情人，還是不少男人爭相模仿的對象之一，近年金城武作品數量不及以往，但他隨便一張照還是能引起熱議；日前父親節金城武昔日和父親合照再度成話題，另外更有一張疑似金城武父親的年輕舊照被瘋傳，但大陸男歌手馬海生就跳出來闢謠，無奈喊話「這是我爸」。

金城武是台日混血兒，父親是日本沖繩人，母親是台灣台北人，今年47歲的他帥氣依舊，擺脫原本稚氣鮮肉模樣，越來越有成熟穩重的韻味，至今仍是大多數台灣人心目中的男神；過去金城武曾和父親同框拍攝公益廣告，親子互動喊見讓大家看到像小孩子的他。

金城武過去曾和父親合拍廣告。(圖/ 摘自微博)

每隔一段時間網路上就會瘋傳疑似金城武父親年輕舊照。(圖/ 摘自微博)

每每到了父親節前後，明星藝人都會分享照片感謝父親之類，金城武和父親的合照也都會被拿出來討論，另外多年以來一直有張疑似金城武父親年輕舊照被瘋傳，斑駁黑白照中的男子眉宇之間和金城武剛出道短頭髮時很相像，傳聞也不脛而走。

照片中的男子其實是大陸歌手馬海生的父親，他多年前早就有在微博發文闢謠。(圖/ 摘自馬海生微博)

不過，這其實是個大烏龍，因為2011年大陸歌手馬海生就忍不住發文澄清，「這是我爸，但我不是金城武，雖然我時常糊塗，但不至於連自己爹也不認得」；儘管過了多年，馬海生父親的年輕舊照每隔一段時間，還是會被網友拿出來，誤會成金城武的父親。