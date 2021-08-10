中國外交部10日下午宣佈，決定召回中國駐立陶宛大使，並要求立政府召回中國大使。《環球時報》引述多名中歐關係學者分析，撤回大使的舉動在中國外交史上非常少見，說明立陶宛已觸犯到中國的核心利益，若未來立陶宛仍繼續其挑戰中國的舉動，不排除走到兩國斷交的局面。分析人士同時認為，預計歐盟短期難就立陶宛一事上形成統一立場。

中國外交部在聲明中指出，做出召回中國駐立陶宛大使這一決定的原因是：「立陶宛政府不顧中方反覆交涉、曉以利害，宣佈允許台灣當局以台灣名義設立代表處」。

中國社會科學院歐洲研究所中東歐研究室主任劉作奎觀察，從外交上來講，撤回大使是嚴重程度很高的一種行動，僅次於斷交。很顯然，中國對立陶宛近期的行為予以了力度極大的反擊。

劉作奎表示，立陶宛允許民進黨當局以「台灣」名義設立「代表處」，比此前捷克議員訪問台灣還要更嚴重，因為議員不能代表政府行為，而立陶宛這次則是毫無疑問的政府行為，因此，中方的反擊力度在意料之中。

中國國際問題研究院歐洲研究所所長崔洪建指出，立陶宛在台灣問題上觸犯到的是中國的核心利益，已直接影響到兩國關係的政治基礎，中方召回大使的舉動意在向立方傳遞「絕不接受」的明確態度。這一舉動在中國外交的歷史上非常少見，也說明兩國關係已遇到嚴重挫折。

公開資料顯示，中國上一次召回駐外大使還要追溯到1995年，當時因美國政府允許李登輝總統訪美，行程中有一站是赴母校康乃爾大學發表演說，中方當時召回了時任駐美大使李道豫。

中國撤回駐立陶宛大使的舉動是否應被放在中歐關係的大「背景板」上審視？崔洪建認為，中立關係的變化和當前中歐關係遇到的困難與挑戰有一定聯繫，但同時應注意到的是，中立關係也體現出諸多和中國與大多數歐洲國家關係不一樣的地方。

他進一步解釋，立陶宛近期對華態度的變化，最主要的原因是其國內政治變化與國際地緣變化產生「共振」——即立陶宛新政府在執政後對地緣政治的判斷發生變化，再加上拜登政府上台後對其施加的影響。因此，立陶宛在對外政策的堅定性上一向表現較差。

在互相召回大使後，中立關係和中歐關係會朝什麼方向發展？劉作奎認為，倘若接下來立陶宛仍不斷絕與台灣當局往來，中國和立陶宛的關係就很難出現改善的跡象。而此前立陶宛並未有什麼降低分歧的舉措，反而試圖升級事態，假如這樣的行為越來越多，未來不排除兩國斷交的可能。

專注於台海關係的復旦大學教授信強表示，中方召回駐立陶宛大使的舉動除考慮中立雙邊關係情況外，也有警告其他一些國家不要錯判形勢、步立陶宛後塵的意味，同時也是對美國政府的一次表態。

至於歐盟的反應，崔洪建表示，儘管歐盟一貫強調外交一致性，但在此事上可能會出現分化。一方面部分國家可能會對立陶宛表達某種支持，但其他國家則不會認同在涉台問題上採用立陶宛的方式，預計歐盟不會在短期內就此事形成統一立場。