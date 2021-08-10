有「音樂魔人」之稱的加拿大天王威肯（The Weeknd），去年以專輯《黑潮時刻／After Hours》橫掃全球各大排行，並以神曲〈Blinding Lights〉屢創紀錄，更在今年登上超級盃中場秀，自掏2億台幣帶來令人目不轉睛的華麗演出；最近他更成為國際時尚雜誌《GQ》創刊以來，首位登上全球封面的巨星，儼然奠定西洋樂壇王者的地位。

威肯先前的專輯《黑潮時刻／After Hours》在葛萊美（Grammy Awards）零入圍事件，不僅引發外界紛紛為他抱屈，當時他也曾公開點名葛萊美大會的腐敗；而近期受訪時他坦然說道：「當下我其實生氣、難過又覺得非常困惑，但我現在已經完全不想知道到底發生什麼事，因為我已經不在乎了，那永遠不會是我做音樂的原因。」當獎項已經不是定義作品成功與否的依據，威肯表示：「對我來說一張成功的專輯，就是我發行後又迫不及待地著手下一張作品，那種興奮感就是成功的象徵。」

他近日推出最新單曲〈Take My Breath〉，新曲以節奏感十足的復古迪斯可曲式呈現，MV 原先預計在IMAX戲院播出電影《自殺突擊隊：集結》前搶先放映，卻因畫面中有高強度閃光，恐誘發癲癇發作而臨時撤下；MV 推出後不僅登上台灣 YouTuber 音樂發燒熱門影片排行，精彩的聲光效果讓粉絲看完後也直呼：「這已經超越經典，是流行與復古的完美結合」、「我有預感下一張專輯又要洗爆整個網路了！」〈Take My Breath〉全台數位串流平台同步收聽。