犯罪愛情片《情有毒鍾》將在台推出，本片是新銳導演喬利史密特（Jouri Smit）的首部劇情長片，故事描述一位毒販和一位吸毒者之間的犯罪愛情故事，由《X戰警：黑鳳凰》中的新任「鳳凰女」蘇菲特納（Sophie Turner）和《暫時停止呼吸》丹尼爾佐瓦托（Daniel Zovatto）主演。在預告片中，可以看到蘇菲特納在床上輕解羅衫，露出身上的白色內衣，展現出與她在《X戰警：黑鳳凰》和《冰與火之歌：權力遊戲》截然不同的性感形象。

蘇菲特納回憶，喬利史密特將《情有毒鍾》的劇本寄給她時，附上了一系列參考片單，其中包含英國名導東尼史考特（Tony Scott）執導、美國名導昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）編劇的1993年電影《絕命大煞星》，「這是我最愛的電影之一。就只是因為它，我立刻簽下了合約！我熱愛90年代的電影。它們讓我發現第七藝術（電影）的美好。」

蘇菲特納在片中飾演一名吸毒者「麥蒂」，她表示，本片對吸毒者的抑鬱和痛苦的描寫很真實且精準，這部份激起了她的興趣，「很多時候，虛構作品會將它描寫的詭異且令人恐懼，導致那些為其所苦的人不敢向人求助，這會害死人。不過電影這樣的描寫方式在大銀幕上很少見。」

喬利史密特形容《情有毒鍾》是一部「奇幻、充滿轉折的愛情故事」。蘇菲特納以奇幻劇《冰與火之歌：權力遊戲》走紅全球，《情有毒鍾》是她結束該劇後第一部風格較為寫實的作品。蘇菲特納表示，這部片有著非常貼近現實的主題，但是因為燈光和色彩的使用，它還是帶點奇幻氛圍。「雖然片中沒有像是龍這類的東西，我還是感覺裡面有一些奇幻元素。」

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