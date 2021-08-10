針對五倍券加碼1000元的「高雄券」，並結合將在高雄舉辦的國慶煙火、台灣燈會以及跨年晚會等大型活動，目指總值1000億的五倍券，盼搶下其中10％，為高雄創造100億商機。（柯宗緯翻攝）

針對五倍券加碼1000元的「高雄券」，並結合將在高雄舉辦的國慶煙火、台灣燈會以及跨年晚會等大型活動，目指總值1000億的五倍券，盼搶下其中10％，為高雄創造100億商機。（柯宗緯翻攝）

行政院擬發放五倍券，引發正反議論。對此，高雄市長陳其邁力挺行政院長蘇貞昌，今（10）日宣布，加碼1000元高雄券，讓五倍券加上高雄券後「五倍變六倍」，配合10月國慶煙火等大型活動，目標為高雄搶攻百億振興商機。

高市府指出，疫情重創國內經濟，雖然陳其邁高度專注防疫，但早在三級警戒期間就成立工作小組，得以在疫情趨緩後及早因應疫後振興。

高市府表示，去年高市府曾推出每小時抽出1支iPhone的「時時抽」，再配合跨百光年系列活動，積極搶攻三倍券，為參與活動在12月單月登錄的發票金額高達23億，其中夜市、商圈業績更成長30％，旅宿業在跨年時的住宿率亦高達80％以上。

陳其邁期待複製去年成功經驗，由振興因應小組研擬方案，將再針對五倍券加碼1000元的「高雄券」，並結合將在高雄舉辦的國慶煙火、台灣燈會以及跨年晚會等大型活動，目指總值1000億的五倍券，盼搶下其中10％，為高雄創造100億商機。