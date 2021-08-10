隨著疫情警戒降至第二級，圈內不少活動都「報復性復工」，楊千霈也順勢交出WFH成績單，除了6月中開始經營的「楊千霈的小9館」臉書選品社團衝刺宅經濟，也帶來個人新的Podcast節目《9館不打Yang》與聽眾見面。

楊千霈表示命名原因是因為人生幾個關鍵數字都和9綁在一起，包括生日、身分證字號、娃寶（女兒）生日、車牌、先生車牌、爸爸車牌、甚至是大學學號，先起步的社群取「小酒館」的諧音命名「小9館」，所以Podcast命名時，也取這個意象，希望做陪伴大家長久的《9館不打Yang》，笑稱千霈系列就是跟「9」有不解之緣，希望可以「長長久久」。

楊千霈籌備這個節目已經有一陣子，對於定調方向也是與團隊討論很久，不只討論節目走向，連相關設備使用都從頭學起，特別居家工作，連經紀人都無法幫，笑稱要她獨立「自立自強」。出道21年的她表示，大部分的演藝工作都嘗試過，反而是Podcast是最近才發展起來的新媒體趨勢，一方面覺得好奇新世代的口味取向，一方面也是回歸初心，去接受新的挑戰，未來節目也會訪問各行業不同的大小人物，挖掘出內心的感受內幕，

娛樂新聞小主播出身的她，對於介紹新資訊給大家早已不陌生，但這次團隊也給予她新的挑戰，除了深度的人物專訪，更參與人選的發想、大綱的設定，以及後期的製作，訪問的大來賓將不侷限於娛樂圈、藝能界。首集邀訪出道即熟識的黃子佼，楊千霈表示來賓邀約第一個就想到佼哥，從剛出道認識，就發現黃子佼擁有很多興趣觸角極廣，真的像永遠不打烊，有用不完的精力，對於工作也有很大的熱情，第一次正式訪問就聊到欲罷不能，製作人笑稱剪完變成豪華特別版，之後還有《俗女養成記2》的主要演員陳竹昇、導演嚴藝文的深度專訪，保證讓聽眾好聽。

《9館不打Yang》目前維持每週更新，Apple Podcast、Spotify、SoundOn、KKBOX均可訂閱收聽。