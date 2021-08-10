年約40多歲男子偕妻子今（10日）下午5時許，違規闖入新北市貢寮區龍洞海水浴場浮潛，男子於礁石上不慎滑倒，造成右小腿骨折。（翻攝）

年約40多歲男子偕妻子今（10日）下午5時許，違規闖入新北市貢寮區龍洞海水浴場浮潛，男子於礁石上不慎滑倒，造成右小腿骨折，警、消獲報將他送往基隆長庚醫院急救，所幸並無生命危險。

警方指出，儘管全台降為二級警戒，但新北市仍禁止浮潛，將依違反《傳染病防治法》開單函送衛生局裁罰，可處3000元至1萬5000元罰鍰。