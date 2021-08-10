違反防疫規定偷浮潛 男子摔倒骨折又挨罰 20:112021/08/10 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 年約40多歲男子偕妻子今（10日）下午5時許，違規闖入新北市貢寮區龍洞海水浴場浮潛，男子於礁石上不慎滑倒，造成右小腿骨折。（翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 年約40多歲男子偕妻子今（10日）下午5時許，違規闖入新北市貢寮區龍洞海水浴場浮潛，男子於礁石上不慎滑倒，造成右小腿骨折。（翻攝） 年約40多歲男子偕妻子今（10日）下午5時許，違規闖入新北市貢寮區龍洞海水浴場浮潛，男子於礁石上不慎滑倒，造成右小腿骨折，警、消獲報將他送往基隆長庚醫院急救，所幸並無生命危險。 警方指出，儘管全台降為二級警戒，但新北市仍禁止浮潛，將依違反《傳染病防治法》開單函送衛生局裁罰，可處3000元至1萬5000元罰鍰。 移工餐廳樓上私設包廂9人飲酒歡唱 遭桃園警移送裁處 港2名男子擅離檢疫地點被判囚4周 累計168人因違反檢疫令遭判罪 #浮潛 #男子 #違反防疫 #規定 #挨罰 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 基隆大武崙沙灘明起開放 禁止游泳、浮潛 16:592021/08/10 生活 開放餐廳內用 北市稽查1353家有105家須限期改善 16:112021/08/09 生活 高雄奧迪撞6車 屏東寶馬撞倒路燈 04:102021/08/08 地方新聞 男網傳總統已打國外疫苗 法官因他被吐槽裁定不罰 18:172021/08/08 社會 長灘島「一條線」比基尼妹告名醫及媒體求償 二審仍敗訴 16:532021/08/10 社會 高大成騎機車躲太陽挨罰 酸「寧可中暑」遭網嗆 本人怒了 16:532021/08/10 社會 鳳梨合體女友放閃 她超兇身材引8.9萬網友朝聖 22:262021/08/08 娛樂 噁！高雄大寮驚見牛奶河 工廠汙水外溢 最重開罰600萬 17:162021/08/10 社會 北市游泳池10日起解封 業者豪氣推出前七天免費入場 17:572021/08/09 生活 9家銀行違反勞基法 北市府重罰百萬 11:402021/08/09 財經 身障、長照者申請輔具 新北防疫做遠距評估線上完成2012件 13:062021/08/09 寶島 社會熱門新聞 與男友嘿咻手機冒「開車中」調成勿擾 她羞爆：震太大嗎 - 社會 高大成騎機車躲太陽挨罰 酸「寧可中暑」遭網嗆 本人怒了 - 社會 控錯過班機「無法陪考」 婦怒告桃機害兒落榜求償148萬敗訴 - 社會 驚悚畫面曝光 男持刀挾持女銀行員喊搶劫 她驚恐啜泣 - 社會 高雄仁武鳳仁路工廠凌晨火警 消防局人員搶救中 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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