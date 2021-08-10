兒童劇場版《小兒子阿甯咕》將於11日播出。（Vidol提供）

改編自駱以軍原著、由夢田影像執行長蘇麗媚擔任監製、史明輝擔任導演的《小兒子》系列動畫，日前在東森幼幼台播出大受好評，除獲得競頻第一名外，分眾4-9歲收視率衝上3.36的佳績，也獲選LiTV 2021暑假最熱門的兒童節目排行榜之列。新推出的15集兒童劇場版《小兒子阿甯咕》，將於8／11(三)於東森幼幼台及Vidol播出。

《小兒子阿甯咕》故事取材自不同家庭故事，也配合劇情推出15首音樂MV，由音樂精靈黃韻玲老師擔任監製，她今年也再度入圍金曲最佳製作人獎。而舞台劇拍攝場景，是由金鐘獎最佳美術設計獲獎的柯青每團隊領軍，打造劇場藝術美學的場景。

黃韻玲表示，當時會參加這個計畫，是想到自己小學的時候曾經參加合唱團，當時音樂給她的啟蒙與記憶至今還是相當深刻。懷著這份情感，她希望台灣的小朋友、家庭可以聽台灣自己的原創歌曲、喜愛自己的文化，因此這次除延伸原動畫故事的歌曲外，歌詞則邀請名人爸爸們分享寫給孩子的家書改編成歌詞，有不同的家庭組成的故事，邀請名人爸爸包括吳念真、小野、劉軒、曾國城、聶雲、卜學亮、李李仁、林隆璇、沈可尚等。

飾演阿甯咕的小演員羅群，從眾多小朋友演員們中脫穎而出，天然呆、本色演出彷彿就是阿甯咕本人，跳脫框架、ㄎㄧㄤ感十足外，現場大家都對他的自然搞笑魔力而感染。戲劇導演涂也斐表示：「我們希望一切重回簡單，讓台下每位觀眾感受童年，享受單純的快樂與悲傷。」

《小兒子阿甯咕》每集都充滿了父子間的趣味，例如有一集是「吹牛故事」，是描述爸爸愛唬爛吹牛的故事，該集歌曲〈聽我說〉寫到直昇機一直繞一直繞，導演非常很好奇為什麼會有直升機，一問之下才知道，原來是取材曾國城寫給兒子德德的家書，曾國城在家書中自許，希望自己不要當直昇機父母（意思為過份介入、保護兒女生活的父母，像直升機一樣的盤旋在兒女身邊，故稱為直升機父母），而是能夠靠自己像自來水、自來電、自來愛，展現曾國城難得柔情的一面。

另一集「臭臉故事」，講的是爸爸角色的承擔，邀請了知名的電影紀錄片導演沈可尚，也看到導演的另外一面，不再是嚴肅的紀錄片導演，而是化身為女兒面前的頑皮父親，獻出首次「處女唱」，與阿甯咕、兩個女兒唱出爸爸們的心聲，雖然沈尚可工作繁忙，但仍最想在小朋友面前，當一個最好笑的爸爸。另外本系列作品的監製蘇麗媚也參與其中「鑰匙故事」的製作，內容傳達父親與兒子之間共同的小缺點，蘇麗媚笑說這次她寫的歌詞，就是她看到自己家裡的老公跟兒子，父子倆出門都常常輪流忘記帶鑰匙，於是想起這個好笑的過程，用歌詞記錄下來。

這次東森幼幼台及Vidol播出新的系列兒童節目《小兒子阿甯咕》劇場戲劇與超卡哇依的音樂MV，將帶領台灣的孩子們一起享受劇場美學，透過在家親子共賞，欣賞源自台灣文學、台灣文化的劇場表演藝術，透過故事一起促進更融洽的親子關係。而此次演出是由專業劇場演員班底、曾獲得新竹市最佳表演團隊的「玉米雞劇團」擔綱，這也是舞台劇演員們首次參與電視舞台劇的拍攝演出，有別於劇場形式，紛紛在拍片現場大呼「真的很辛苦！非常的不一樣」。《小兒子阿甯咕》每周一到四16：00於東森與Vidol同步播出、17：00 於Line TV、8／12 中午12：00小兒子YT頻道播出。