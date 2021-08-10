中國大陸指控立陶宛違反一中原則故召回駐立陶宛大使。對此，陸委會表示，駐立陶宛臺灣代表處是臺灣在歐洲的第一個以臺灣為名的代表處，意義重大。臺灣將持續深化與民主自由夥伴友好關係。中共當局不應藉由外交手段阻撓其他國家與臺灣互動往來。

陸委會稱，中華民國是主權國家，臺灣從來不是中華人民共和國的一部分，我們與其他國家發展雙邊合作關係，是作為主權國家和國際社會成員的基本權利，也是我2300萬人民的共同期待，中共當局不應藉由外交手段阻撓其他國家與臺灣互動往來。