1名女網友日前與男友正在「練習開車」（性行為）時，她赫然發現手機通知欄跳出「您在開車時將不會收到通知」，手機竟自動變為勿擾模式，讓她笑說手機也知道她在「開車」；其他網友則笑說可能感受到震動，以為在開車中，也有人說這手機真貼心，知道不要打擾床事。

1名女網友在Dcard上發文表示，她日前與男友在床上「開車」（發生性行為）時，因為中途休息2人皆拿起手機看了一下，沒想到她發現她的手機竟在通知欄顯示「您在開車時將不會收到通知」，手機竟自動調整為勿擾模式，她當下看到後嚇傻，馬上跟男友說「我的手機說我在開車欸」，男友也逗趣地回應「老司機在偷開車嘍！」所幸手機螢幕下方還有選項「我未在開車」與「取消」，可以取消勿擾模式。

女子與男友正在「練習開車」（性行為）時，赫然發現手機跳出「您在開車時將不會收到通知」，手機自動變為勿擾模式，讓她笑說手機也知道她在「開車」。（翻攝自Dcard）

其他網友則留言笑說，「看來iPhone不管哪種開車都知道？」「震動感應」、「聽說手機會監聽，看來是真的」、「那它會通知你要減速慢行嗎」、「我情趣地喊不要、不要，iPhone竟然要幫我報警」、「iPhone：這台車避震怎麼那麼差」、「該說妳的iPhone真貼心知道別打擾」、「震到它以為你在開車」。

據悉，iPhone的開車勿擾模式是iOS 11以上版本所提供的功能，若手機使用者點選「開車時開啟」，手機就會自動偵測使用者是否正在開車，或是能夠過手機與轎車藍芽相連結，若手機偵測到轎車藍芽開啟，就會自動開啟勿擾；此案中應是手機出錯，錯誤偵測出開車行為，才會鬧出此笑話。