Krystal在《警察課程》飾演柔道技術厲害的學生。（myVideo提供）

振永在《警察課程》飾演天才駭客。（myVideo提供）

由車太鉉、振永、Krystal（鄭秀晶）主演韓劇《警察課程》本週開播，該劇是首部以警察大學為背景的韓劇，講述全力抓捕犯人的警察和天才駭客出身的犯罪者學生，在警察大學以教授和學生身分相遇，並一起合作搜查的故事。在開播記者會上，劇組盼收視率能破10％，振永當場立下收視公約，承諾如果達標，演員們將穿著警察制服跳Krystal所屬女團f(x)夯曲〈Hot Summer〉，車太鉉也義氣響應：「達到10％的話就沒有做不到的事，只要我努力練習就行了！」

首集中，天才駭客振永在運動場看見認真比賽柔道的Krystal，被對方美麗又認真的一面煞到，當場一見鍾情，振永還在慌亂中意外把Krystal撲倒在地，2人初次相遇就充滿粉紅泡泡氛圍，不過被撲倒的Krystal，下一秒就把振永過肩摔飛出去，最後以狼狽逃走收場，但也預告兩人不打不相識的化學反應。開播便以全國5.2％的亮眼收視起跑，居同時段冠軍。車太鉉訪問中也提到劇中一大看點是「振永和Krystal的愛情故事」，還像看戲觀眾一樣笑問：「他們的吻戲究竟會在第幾集呢？」更特別讚賞Krystal的清純模樣，「看到《警察課程》中的Krystal，感覺就像看到了《我的野蠻女友》搭檔全智賢，不管在造型還是演技上，都讓我想起以前和全智賢演戲的樣子。」讓Krystal直呼「很害羞」，也禮尚往來誇獎：「前輩和20年前長得一模一樣，尤其是皮膚特別好。」

談到角色的準備功課，車太鉉在劇中飾演警察大學教授，他苦惱表示：「我在教室裡上課的台詞有不少專業術語，實在太難了、太累了！」還搞笑對編劇喊話「救救我吧」，但一旁的振永補充：「但是前輩都沒有NG，都是一次就通過了。」Krystal則飾演柔道技術厲害的學生，她為此在事前積極進行體能訓練，還笑說：「因為角色是20歲的新生，有努力讓自己看起來年輕一點。」該劇主打熱血成長喜劇，導演柳寬茂表示：「希望這部劇能夠成為讓全家人輕鬆觀看的好劇，一起開懷大笑、紓解壓力。」該劇每週二、三在myVideo、愛奇藝國際站、LINE TV、KKTV播出。