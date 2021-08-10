《POP最正點》主持人林書煒及客座DJ鄭偉柏專訪當日特別戴上俗女養成記2時尚口罩。（POP Radio提供）

《俗女養成記2》導演陳長綸、嚴藝文率演員于子育、陳竹昇，接受《POP有夠靚》吳怡霈、《POP最正點》林書煒、鄭偉柏連線專訪。于子育和陳竹昇在劇中飾演夫妻，于子育形容陳竹昇「厲害到可怕」，還透露自己本來台語不好，陳竹昇就如同導師，不只教台語更會帶戲。而陳竹昇笑說「于子育現在台語罵人的功力已經有9.5分」，更以近期最夯的奧運話題妙喻，「以前是鞍馬會落馬的程度，現在都可以湯瑪士迴旋了」。

面對劇中角色貫穿兩個時代，于子育從年輕到老演來毫不違和，更自曝一開始換成年輕時期造型，「燈光師竟然認不出我！問我之前是不是得罪化妝師？」于子育笑說造型有很大的幫助，尤其導演嚴藝文「盯老妝盯得很緊」，特別交代完全不能上妝，連隔離霜都不能塗，有時還會被噹臉太亮。

楊銘威飾演謝盈萱的同事，嚴藝文大讚他是美男子，眼睛很會放電！更透露對楊在《我的婆婆怎麼那麼可愛》角色印象深刻，直到楊銘威定裝完才驚覺「怎麼有點帥！」嚴藝文表示楊銘威在劇中造型太成功，他本人也很滿意，更透露「殺青後戲服全被工作人員買光」。

《俗女養成記2》每週日晚間9點，在華視主頻與CATCHPLAY＋影音平台播出。第二季除了攜手原班人馬回歸，還有天心、楊銘威、李國毅等新角色加入，嚴藝文更搶先預告「還有位神秘人物會讓大家驚豔」，賣足了關子。