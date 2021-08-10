二級警戒持續，為兼顧防疫及學習使用需求，台南市10日起開放7所社大、38所樂齡中心、8座公立及所有私立游泳池，在符合防疫規範下，有條件開放使用及復課。

台南市長黃偉哲表示，社區大學及樂齡學習中心自5月14日起已停課近3個月，台南市已連續44天＋0，疫情相對穩定，教育局開放讓社大及樂齡學習中心工作人員、講師及學員在符合防疫規範下安心復課，各社教機構也可透過公衛課程，加強學員的防疫觀念。

教育局長鄭新輝表示，教育局已遵循中央防疫規範，訂定社大及樂齡中心開放的條件，包括「工作人員及講師、樂齡中心學員須施打疫苗達14天以上」、「室內每人空間須達2.25平方公尺」、「全體人員落實基本防疫要求」、「全程戴口罩」、「落實分艙分流」、「同空間服務時段間隔2小時」、「使用空間應與學生使用場域區隔」及「室內課程及活動場域禁止飲食等」。

此外，8月6日率先宣布南市7間游泳池開放供選手訓練，8月10日起除原開放的運動場館外，將再有條件開放游泳池供一般民眾使用，包括私立游泳池和8座公立游泳池(歸仁、下營、新化、新營游泳池（12日才開放）、永康休閒育樂中心、永華運動中心、麻豆國中（12日才開放）及崇明國中游泳池)；其餘學校游泳池僅供選手訓練使用，不對外開放。

體育處強調，兒童戲水池區、冷熱水池區、SPA區、烤箱、蒸氣室、淋浴間仍未開放，且各游泳池開放仍需遵循下列規範，包括「須依其場域面積計算可容納之入場人數」、「每一水道於同時段使用人數，以泳池水道長度／5公尺＊2計算上限值」，以25公尺長之游泳池為例，同時段使用最多以10人為限。

此外，入場人員須採預約制造冊管理，每場次須至少間隔30分鐘以上，以進行場地消毒。游泳池如開放一對一及10人以下團體教學，教練須全程戴防水口罩或面罩，教學及選手訓練使用時段與一般泳客或會員開放時段也應錯開。

台南市所屬學校即將在3周後開學，教育局同意各校得視實際需求舉行返校日及新生訓練等實體活動，辦理日期以教師實際施打疫苗達14天以上起算，國小於8月9日、國高中於8月16日起辦理（少數延後施打者則再延後至8月23日）。

教育局提醒，各校依學校規模分流及分時段方式辦理，遵守室內50人、室外100人規範，超額必須提報防疫計畫報市府衛生局同意後辦理。至於校園場地開放部分，仍依衛福部規定僅開放操場，其餘不開放。高中以下學校運動團隊訓練則仍採分組、分時段、分區訓練，且不超過3小時；但同時段參訓人數放寬為室內50人、室外100人上限。