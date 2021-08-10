高雄市今（10）日晚間也宣布，即日起有條件開放公立及民營游泳池，公立部分每天開放兩場次。（柯宗緯翻攝）

中央流行疫情指揮中心日前宣布有條件開放游泳池營運，原本不跟進的高雄市今（10）日晚間也宣布，即日起有條件開放公立及民營游泳池，公立部分每天開放兩場次，尤其禁止跨縣市民眾至高市游泳池活動，且一上岸就得戴口罩。

高市府運發局指出，維持「積極管理、有效開放」原則，在兼顧防疫與運動健康下，宣布高市公立及民營游泳池自即日起有條件開放營運。另外，高市健身房的飛輪、瑜珈、有氧等團體課程及有氧教室亦同步開放。

高市府運動發展局所屬游泳池（含委外泳池）共計7池，分別為國際池、三民池、楠梓池、左營池、鳳山池、大寮池、前鎮池，每日開放兩場次，分別是上午6時至10時、下午13時30分至17時30分，每場提前30分鐘進行清消作業。

運動發展局長侯尊堯指出，高市公立及民營游泳池依教育部公告「游泳池因應COVID-19防疫管理指引」為原則有條件開放，開放期間實施防疫措施包含實聯制、個人運動器具（如泳鏡、面鏡、浮具等）不得互相借用、落實人流及水道控管（容留人數限制每10平方公尺至多1人，公立泳池每場限定100至125人，以現場公告為主，離場後不遞補人數），泳客應於游泳結束後立即上岸戴上口罩，盡可能減少未戴口罩時間。

此外，依據教育部公告規定，游泳池不開放附屬設備，包括淋浴間、三溫暖、烤箱、水療池、遊戲池、餐飲部門等。且不提供浮板、泳鏡、泳帽、吹風機等相關設備。

高市公立及民營游泳池場域門口也依規定主動公告「場域容留量」、「教練、救生員與防護員疫苗注射與快篩結果」，尤其禁止跨縣市民眾至高市游泳池活動，運發局呼籲民眾至游泳池運動，仍須配合相關防疫措施，落實防疫新生活。