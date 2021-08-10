時逢中元普渡，疫情影響下為避免群聚風險，桃園龍德宮10日首次推出線上報名法船祈安疏文系統，供信眾在線上購買消業、渡化、功名以及添壽等祈安疏文，填寫相關資料後，再由廟方代稟祈安事項以及代訂供品，以減少普渡期間民眾在廟內的聚集。

疫情之下，國內各大宮廟中元普渡事宜減少群聚成首要挑戰，為維持普渡事宜的正常運作，桃園龍德宮10日首次推出法船祈安疏文線上報名系統，讓信眾不需要臨櫃也能在線上向廟方申請疏文，並由廟方代民眾向神明稟告祈安事項，以及代訂供品，減少普渡期間信眾於廟內聚集。

龍德宮指出，二級管制宣布延長前有大量信眾透過電話詢問參與法船普渡相關事宜，強調信眾對於普渡的參與需求相當大，但因仍需遵守防疫規定，廟方才特別設置線上報名疏文系統供民眾在線上購買消業、渡化、功民以及添壽等祈安法船疏文，維護民眾普渡需求。

關於供品，龍德宮表示，為避免不必要接觸，疏文所需的供品不得由民眾提供並由廟方代訂，如民眾欲領回供品，則需於指定時間前往宮廟領回，此外，龍德宮表示，往年普渡大法船約有近2千人參加，為減少群聚風險，今年普渡大法船自原來的2艘法船減為1艘，且當天只開放工作人員到場，以遵守室外1百人的防疫規定。

疫情當頭適逢普渡期間，日前中央流行疫情指揮中心指出疫情降二級後，宗教場所有條件開放，但不開放繞境、進香遊行、福宴、平安宴以及流水席等活動，桃園市政府民政局宗教科進一步指出，雖活動有所限制，但部分特殊宗教活動如放水燈經提交防疫計畫後仍可舉辦。