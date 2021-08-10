高雄市議員李柏毅針對部分團體今早到議會對左營國中提出的看法，表達左營在地的心聲。李柏毅首先感謝所有團體對於左營發展的關注，近年來巨蛋商圈的發展讓人忘了左營舊部落的沒落，李柏毅點出舊部落的心聲：希望看到發展、看到人潮、舊部落才有生意可以做！

李柏毅點出，看著龍華國小舊校地有幾百億的投資，未來會成為高雄的中心！當年臭罵賤賣龍華國小的聲音也早被遺忘，反觀左營國中呢？新莊一路開通時，碑仔頭一位當了超過30年的老里長余清榮很感慨的說，這輩子沒有想過從勝利路就可以直接到巨蛋了，言語間也感受得到他對舊部落地區看到新生的契機。

李柏毅分析，在舊左營國中的都市計畫變更案推出後，讓左營大路的復甦產生曙光，左營舊部落包含店仔頂、埤仔頭、廍後、洲仔的居民通通都在期待著，長年爭議的勝利路（拆遷戶）原住戶也盼望著。在5月17日，李柏毅親自參與公開展覽說明會，聆聽地方居民的聲音、關心都市計劃變更的進度，同時也尊重今天多個團體至市議會的呼籲。

李柏毅指出，這次都市計劃中，原本說明會中的商三到市議會報告變成商2、沒講到被劃入公園用地的居民怎麼辦？還有權利變更比例、位置分布？都是市府需要對外公開說明的要點。

李柏毅強調，過去在陳菊市長時代對左營見城計劃的投入很多、也是蓮池潭珍貴觀光資源，發展旅館計劃招商；可惜當時高雄發展的商機未到，左營區不分黨派的民代也在議會常常呼籲要加快舊左營國中的招商，眼看台灣半導體產業將隨著橋科來到高雄，高雄大發展的時代即將來到，我們期待政府可以好好跟不同意見溝通。

李柏毅表示，不賣！也是可以招商！舊龍華國小富邦百億投資就是很好的案例！老樹，也可以共存！景觀，讓公民一起來審議！發展，讓左營多一個亮點、多一分生機！