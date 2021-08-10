國內疫苗覆蓋率持續提升，但近日卻傳出疫苗庫存量告急的問題，衛福部長陳時中9日表示，目前國內莫德納疫苗存量僅剩下63萬劑，在第五輪施打後，打完僅剩21萬劑左右。對此，前民進黨立委郭正亮直言，讓他想不透的是，若照衛福部原先規劃，沒打算買BNT疫苗，而是靠民間企業團體去買了1500萬劑BNT疫苗，衛福部還能說這樣的規劃沒問題？

郭正亮10日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，現在莫德納疫苗的接種問題就是，如果打第一劑的人撐了16個星期沒有打第2針，疫苗防護效力到底還有沒有效？若以台灣現況來看，最長可以拖到4個月，目前第一劑從7月中開始施打，換言之，效力可能只能撐到11月15日左右，而這顯然是疫苗數量不夠，陳時中才會提到，人口覆蓋率才是最重要的。

郭正亮提到，提升疫苗「人口覆蓋率」也是總統蔡英文的意見，因為目前疫苗施打人數只有866萬人，用人口比例換算，有1400多萬人連第一針疫苗都沒打。郭正亮指出，莫德納疫苗應該到貨的還有390多萬劑，AZ疫苗還有8百多萬劑，但即便是這樣，這2種疫苗都到貨也不夠打。

疫苗示意圖。(圖/資料照)

郭正亮坦言，讓他想不透的一件事是，民進黨政府原先規畫是沒有要買BNT疫苗的，且衛福部還老神在在向國人表示，疫苗足夠施打，但如果沒有民間企業和慈善團體如台積電和慈濟，去買1500萬劑BNT疫苗做備用，衛福部這種規劃還應說沒問題，這話是要說給誰聽？難道民進黨是假設2支國產疫苗都非常順利過關，贏得全民擁戴嗎？