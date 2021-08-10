葉男駕駛要價近200萬元的福特野馬跑車，在台南市街頭多次逆向、闖紅燈、飆速，到案時竟辯在模擬警察追逐「練車技」。（圖／讀者提供）

家住桃園市的22歲葉姓男子，本月7日在IG限時動態PO出：「陳時鐘，你是我會開最多槍的人」、「不會讓你直接死，放血放到死」；9日又開著野馬跑車到台南逆向、闖紅燈樣樣來，到案後還用蠻不在乎的態度說「練車」，氣壞台南警。種種中二行徑曝光後，有網友到葉男IG嘲諷：台南阿嬤都開得比你好。

葉男本月7日發出的IG限時動態，先是發一篇陳時中新聞畫面擷圖，上面註明「一看就有貪污，前後不一了，之後打掉」，後來又發一篇，寫著：「陳時鐘，你是我會開最多槍的人，你就是個畜生，台灣因為你 一堆中小型企業，將近要倒閉，我一定開你好幾槍，不同部位都開，心臟不開，不會讓你直接死，放血放到死」。

有民眾向台中市刑大舉報，案件移轉給桃園市大園警方偵辦，員警查獲PO文的22歲葉姓男子，他初步供稱因不滿陳時中「貪汙」才發文，目的就是要讓他看到。全案依恐嚇罪嫌移送法辦。

此外，葉男8日駕駛野馬跑車，跑到台南逆向行駛並闖紅燈被民眾拍下PO上網，也在社群媒體PO文，「台南朋友真熱情 我一到派出所警察就一直拍照 好像看到國際巨星一樣有夠累..」，平時發文態度就很囂張。

他昨（9日）傍晚穿著一身潮服，向台南警方報到，一付不在乎模樣，還稱逆向是為了「練技術」，警方氣炸，私下稱「練車跑來台南練，真想從頭巴落去」，除了逆向、闖紅燈依照違反道路交通處罰條例開單，另依照公共危險罪嫌送辦。

葉男中二行為網友也看不下去，到他IG留言：「逆向開這麼慢，是要證明什麼技術，台南一堆阿嬤都做得到」。