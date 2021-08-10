只要整理裝潢房子，就會清出不少不堪使用的傢俱及家電，但丟掉前真要想清楚。一名網友在臉書分享照片，指住家樓下被丟棄一堆廢傢俱，其中一台古董級的電視機，讓其他網友驚呼「那可是白花花的鈔票啊！快搬回家」。

原PO在臉書「爆廢公社」分享照片指出，在住家樓下看到一堆家庭廢棄物，有木椅、矮櫃、矮桌，其中還有一台古董級的電視機，讓原PO看了驚呼「我在我家樓下發現古董，好可惜！看過的應該都35以上了吧」。

網友看了照片也紛紛留言「肯定搬回去放著當裝飾品」、「這個餐飲業跟攝影業都很愛」、「我阿嬤家也一台」、「這放在咖啡廳超美的欸」、「超過35而已？ 這電視沒那麼年輕」。

更有內行人指出「哇～這台還是高檔的欸」、「搬回去，上網隨便賣都有價」、「裝飾就10000...良品價不詳...」、「這整理完可以賣好幾萬」、「那可是白花花的鈔票啊！快搬回家」、「我家鄰居去年有一台跟這類似的…故障不能看，賣給電影道具公司8萬6千元」。

這台古董級電視外觀保持良好，引起不少網友留言說可以馬上去搬。不過原PO回應補充，「自己是下班看到的，無法保證是不是真要丟哦」。