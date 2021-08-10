中央氣象局發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(10日)晚至明(11日)天新北、東半部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

大雨特報。(圖/氣象局)

氣象局表示，7月31日及8月6日，西南氣流加上熱帶性低氣壓，為台灣帶來兩波致災性天氣，氣象局發佈大規模或劇烈豪雨作業，雖然太平洋高壓已逐漸增強，但高度威脅的極端天氣隨時都可能發生，未來一周以午後雷陣雨為主，尤其大台北地區及各地山區仍有短延時強降雨。

午後強降雨加劇！大雨特報氣象局最新說明｜2021.08.10

氣象局指出，今晚至明天(11日)清晨南方雲系影響，南部及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，白天之後各地大多為多雲到晴，留意午後雷陣雨，尤其大台北地區及各地山區有局部大雨，並有短延時強降雨發生的機率；溫度方面，各地高溫31至34度，中午前後感受較為悶熱。

10至11日定量降水預報。(圖/氣象局)

氣象局表示，7月31日及8月6日，西南氣流加上熱帶性低氣壓，為台灣帶來兩波致災性天氣。(圖/氣象局)

周四至下周二(12日至17日)太平洋高壓西伸，台灣位於高壓邊緣、水氣仍多，天氣型態以午後雷陣雨為主，除了中南部有局部短暫陣雨或雷雨外，東半部也有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；各地高溫約31到33度。18日至20日南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。